- Companiile au inceput sa discute termenii unui potential acord si modul in care functiile OpenAI ar fi integrate in urmatorul sistem de operare iPhone al Apple, iOS 18, se arata in raport, citand oameni familiarizati cu chestiunea. Apple si OpenAI nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de comentarii.…

- Poliția franceza a arestat un barbat care amenința ca se arunca in aer la consulatul iranian din Paris, au anunțat autoritațile, vineri, potrivit Reuters. Surse din poliția franceza au povestit pentru Reuters ca barbatul a fost vazut intrand in consulat inainte de pranz, cu ceea ce parea a fi o grenada…

- Ghidul privind achizitiile urmareste, de asemenea, sa elimine sistemul de operare Windows si software-ul de baze de date fabricat in strainatate in favoarea optiunilor interne. Agentiilor guvernamentale de nivel peste primarii li s-a spus sa includa criterii care necesita procesoare si sisteme de operare…

- Aceasta l-a citat pe directorul general al Huawei si presedintele solutiilor sale de masini inteligente, Richard Yu, care a vorbit despre problemele legate de sedanul Luxeed S7 al companiei Chery, la un forum anual organizat de institutul de cercetari EV100. Reuters a relatat in ianuarie ca producatorul…

- Mediatorii se asteptau sa se reuneasca la Cairo, duminica, si sa caute o formula acceptabila pentru Israel si Hamas pentru o incetare a focului de durata in Gaza, afirma surse care au informatii privind negocierile, dupa ce guvernele straine au recurs la parasutarea de ajutoare pentru civilii disperati…

- Oamenii legii au facut 10 perchezitii pe raza judetelor Prahova, Dambovita, cat și in Bucuresti, la sediul unor institutii publice si la domiciliile unor functionari publici si persone fizice, fiind puse in executare noua mandate de aducere.Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, ca printre persoanele…

