Procurori americani cercetează rolul Meta Platforms în vânzări ilegale de droguri Procurorii au trimis citatii anul trecut si au pus intrebari in cadrul unei anchete penale cu mare juriu, se arata in artico., adaugand ca au solicitat si inregistrari legate de continutul referitor la droguri sau vanzarea ilegala de droguri prin intermediul platformelor Meta. Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) a ajutat, de asemenea, la ancheta, a adaugat ziarul. Acesta a remarcat ca anchetele nu duc intotdeauna la acuzatii de infractiuni. Ziarul a citat un purtator de cuvant al Meta spunand intr-o declaratie: ”Vanzarea de droguri ilicite este impotriva politicilor noastre si lucram… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Niveluri ridicate de benzen, o substanta chimica cancerigena, au fost detectate in unele tratamente pentru acnee ale unor marci precum Clinique de la Estee Lauder, Up & Up de la Target si Clearasil, detinut de Reckitt Benckiser, a anuntat miercuri laboratorul american independent Valisure, transmite…

- Actiunile CymaBay Therapeutics, producator de medicamente din Newark, California, au crescut cu 24,6%, pana la un nivel record de 32,01 USD, in tranzactiile de luni, comparativ cu pretul din oferta, de 32,50 USD per actiune. Actiunile Gilead au crescut cu 1,1%, pana la 74,49 USD pe unitate. Gilead va…

- Cu sediul in Fremont, California, la periferia orasului San Francisco, Neuralink a primit in luna mai unda verde din partea Administratiei americane pentru Alimente si Medicamente (FDA). Implantul sau, de marimea unei monede, a fost deja plasat in creierul unui macac, care a reusit sa joace jocul video…

- Administrația președintelui american Joe Biden a trimis o scrisoare membrilor Congresului SUA in care le solicita aprobarea unei vanzari de avioane Lockheed Martin F-16 in valoare de 20 de miliarde de dolari si a unor kituri de modernizare catre Turcia, scrie Reuters. Se intampla acest lucru dupa ce…

- Administrația președintelui american Joe Biden a trimis o scrisoare membrilor Congresului SUA in care le solicita aprobarea unei vanzari de avioane Lockheed Martin F-16 in valoare de 20 de miliarde de dolari si a unor kituri de modernizare catre Turcia, scrie Reuters. Se intampla acest lucru dupa ce…

- Vanzarea de actiuni reprezinta aproximativ 25% din participatia detinuta de MacKenzie Scott in gigantul comertului electronic si avea o valoare de 10,4 miliarde de dolari la pretul de inchidere de vineri al actiunilor Amazon, potrivit datelor unui document depus la autoritatile de reglementare a bursei.…

- Avionul rusesc doborat. Vladimir Putin a declarat ca avionul militar rus care s-a prabusit miercuri in apropiere de granita cu Ucraina a fost doborat de apararea aeriana ucraineana, fie intentionat, fie din greseala, relateaza Reuters. Articolul Reactia lui Vladimir Putin dupa ce avionul rus Iliusin…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA (FDA) a aprobat utilizarea extinsa a imunoterapiei de succes Keytruda a Merck & Co in combinatie cu chimioradioterapie, pentru a trata pacientele nou diagnosticate cu un tip de cancer de col uterin avansat, transmite Reuters. Acest medicament…