SUA – Samsung a primit aprobare pentru ceasurile cu funcţia de monitorizare a apneei în somn Samsung a primit autorizare de la Administratia pentru Alimente si Medicamente din Statele pentru o functie de monitorizarea a apneei. Astfel, compania coreeana va putea vinde pe teritoriul Statelor Unite ceasuri care ofera aceasta functionalitate. „Functia de monitorizare a apneei in somn le va permite utilizatorilor cu varsta de peste 22 de ani, care nu au fost diagnosticati cu apnee in somn, sa detecteze semne de apnee obstructiva moderata pana la severa printr-o monitorizare intinsa pe doua nopti” spun cei de la Samsung. Apneea in somn obstructiv consta in episoade repetate de blocare a respiratiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

