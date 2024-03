Administratia pentru medicamente li alimente a aprobat terapia combinata de Rybrevant a J&J cu carboplatina si pemetrexed pentru pacientii cu cancer pulmonar fara celule mici (NSCLC) cu un tip de mutatie a proteinei EGFR care provoaca cresterea rapida a celulelor tumorale. FDA a acordat, de asemenea, aprobarea traditionala a Rybrevant pentru NSCLC local avansat sau metastatic, cu tipul de mutatie, pentru situatiile in care boala a progresat in timpul sau dupa un tip de chimioterapie. In 2021, FDA a acordat aprobarea terapiei prin procedura accelerata. Articolul SUA: FDA a aprobat o terapie combinata…