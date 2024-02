FMI vrea să ajute Ucraina. Cu ce sumă FMI ajuta Ucraina! Oficialii Fondului Monetar International si ai Guvernului ucrainean au ajuns la un acord la nivel de staff cu privire la politicile economice, ceea ce deschide calea pentru eliberarea unei transe de 880 milioane de dolari, dupa ce va fi aprobata si de boardul FMI, a anuntat institutia financiara internationala, transmite Reuters . Acordul a venit la finalul a sase zile de reuniuni intre oficialii ucraineni si staff-ul FMI, intalniri care au avut loc la Varsovia (Polonia), in cadrul celei de-a treia revizuiri a programului de asistenta in valoare de 15,6 miliarde de dolari convenit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

