„Dolce far niente!” Milano vrea să interzică înghețata și pizza noaptea Milano propune o noua lege pentru a interzice inghețata și pizza dupa miezul nopții. Daca va fi aprobata, noua lege ar putea intra in vigoare luna viitoare și ar fi aplicata pana in noiembrie. Propunerea ar urma sa interzica orice fel de alimente la pachet, inclusiv pizza și bauturi, dupa ora 12:30 in zilele lucratoare și dupa 1:30 in weekend sau de sarbatorile legale. Administrația orașului incearca sa rezolve problema zgomotului nocturn de pe strazi. Luna trecuta, primarul Giuseppe Sala a declarat ca „un segment considerabil al populației se plange de zgomotul excesiv.” „In rolul meu trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

