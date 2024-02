Stiri pe aceeasi tema

- ”Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.XII.2023, au totalizat 32,897 milioane tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 979.000 tep fata de perioada 1.I-31.XII.2022 . Productia interna a insumat 17,924 milioane tep, in scadere cu 148.800 tep (-0,8%) fata de perioada 1.I-31.XII.2022,…

- ”In ultima perioada, pe mai multe platforme si retele de socializare, au aparut postari tip deepfake care il implica pe guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea si vocea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul sa faca investitii financiare…

- Iosif Lereter a murit la varsta de 90 de ani. Vestea trista a fost data chiar de clubul de fotbal UTA Arad, unde a fost capitan. „Ne luam ramas-bun de la unul din marii Capitani ai UTA-ei, unul dintre marii eroi dintr-o Generație de Aur a Batranei Doamne: azi-noapte s-a stins Iosif Lereter, lider al…

- Presedintele FTC, Lina Khan, a anuntat ancheta in timpul summitului tehnologic al agentiei privind inteligenta artificiala, descriind-o drept ”o ancheta de piata privind investitiile si parteneriatele care se formeaza intre dezvoltatorii de inteligenta artificiala si furnizorii importanti de servicii…

- Contractul pentru cea mai mare achizitie de trenuri electrice, o investitie de peste 3,2 miliarde de lei, poate fi semnat, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Transporturiilor Irinel Ionel Scriosteanu. ”Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia formulata de Alstom…

- Primul tren electric Alstom Coradia Stream, produs in Polonia, a ajuns luni in Gara de Nord, urmand sa intre in teste statice si dinamice, deoarece acest model de tren nu a mai circulat in Romania, a anunțat, intr-o postare pe Facebook, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).