- Procurorii au trimis citatii anul trecut si au pus intrebari in cadrul unei anchete penale cu mare juriu, se arata in artico., adaugand ca au solicitat si inregistrari legate de continutul referitor la droguri sau vanzarea ilegala de droguri prin intermediul platformelor Meta. Administratia pentru Alimente…

- Atacantul echipei Spartak Moscova, Quincy Promes, a fost arestat in Dubai la cererea Olandei, unde a fost condamnat luna trecuta in contumacie la șase ani de inchisoare pentru trafic de droguri, au anunțat procurorii olandezi. Olanda va cere extradarea fostului internațional olandez, in varsta de…

- Volkswagen se așteapta la o creștere de 3% a vanzarilor sale de automobile in acest an, in scadere puternica fața de 2023, pe fondul unor perspective economice sumbre și al creșterii concurenței, scrie Reuters. Prezentand rezultatele constructorului auto german pentru 2023, șeful financiar Arno Antlitz…

- Nvidia este primul producator de semiconductori care ajunge la o capitalizare bursiera de 2.000 de miliarde de dolari, un nou pas in ascensiunea sa drept cel mai mare beneficiar al cursei pentru inteligența artificiala, scrie Yahoo Finance, care citeaza Bloomberg.Acțiunile companiei au crescut cu pana…

- Consiliul de supraveghere al Meta a stabilit ca un videoclip postat pe Facebook care sugereaza in mod eronat ca președintele SUA, Joe Biden, este pedofil, nu incalca regulile actuale ale companiei, considerand in același timp ca aceste reguli sunt "incoerente" și se concentreaza in mod limitat asupra…

- AUTO GEELY Al doilea mare producator auto din China dupa vanzari a declarat pe 22 decembrie ca vanzarile sale de vehicule electrice vor fi probabil afectate de o intarziere a livrarilor. MICHELIN Patru fabrici din Spania detinute de producatorul francez de anvelope si-au oprit productia in perioada…

- Retailerul suedez de moda H&M a anunțat vineri un plan de inchidere a mai mult de un sfert din magazinele sale și de concediere a pana la 588 de angajați in Spania, țara de origine a rivalului sau mai mare, Inditex, proprietarul Zara, au declarat sindicatele locale, scrie Reuters. Compania va efectua…

- Compania spatiala Blue Origin a lui Jeff Bezos si firma de capital privat Cerberus se numara printre companiile care si-au aratat interesul sa cumpere producatorul de rachete United Launch Alliance (ULA), potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, transmite Reuters.Lockheed Martin si Boeing…