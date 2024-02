VIDEO 12 percheziții domiciliare în Brașov la traficanți de droguri In data de 6 februarie 2024, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Brasov, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 12 percheziții domiciliare, in județul Brașov, intr-un dosar penal de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive. Din actele de urmarire penala a rezultat ca 5 persoane ar fi deținut și comercializat, in mod repetat, cu sume intre 60 și 900 de lei, cantitați de droguri de risc (canabis), de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

