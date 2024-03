Stiri pe aceeasi tema

- Florida restrictioneaza accesul minorilor sub 16 ani la retelele de socializare. Masura impune platformelor de socializare sa inchida conturile copiilor sub 14 ani și pe cele ale persoanelor sub 16 care nu au consimțamantul parinților, scrie Reuters, potrivit observatornews.ro .

- Ultima ora! Facebook și Instagram au picat in RomaniaRețelele de socializare facebook și Instagram au picat in Romania! De cateva minute, utilizatorii rețelelor de socializare de la Meta care au vrut sa-și acceseze conturile nu s-au putut loga.Vom reveni cu amanunte.

- Susținatorii lui Donald Trump au creat și distribuit imagini false generate de inteligența artificiala (AI) ale alegatorilor de culoare pentru a incuraja afro-americanii sa voteze cu Partidul Republican. BBC Panorama a descoperit zeci de deepfakes care ii infațișeaza pe oamenii de culoare ca susținand…

- Nvidia este primul producator de semiconductori care ajunge la o capitalizare bursiera de 2.000 de miliarde de dolari, un nou pas in ascensiunea sa drept cel mai mare beneficiar al cursei pentru inteligența artificiala, scrie Yahoo Finance, care citeaza Bloomberg.Acțiunile companiei au crescut cu pana…

- Intervalul de varsta in care utilizarea rețelelor sociale devine semnificativa este de 5-10 ani, spre exemplu 32% dintre parinții cu copii de aceasta varsta afirma ca fiul / fiica lor utilizeaza TikTok, 21% Instagram, 19% Facebook și 17% Snapchat. Vizionarea de conținut video are incidența maxima la…

- Consiliul de supraveghere al Meta a stabilit ca un videoclip postat pe Facebook care sugereaza in mod eronat ca președintele SUA, Joe Biden, este pedofil, nu incalca regulile actuale ale companiei, considerand in același timp ca aceste reguli sunt "incoerente" și se concentreaza in mod limitat asupra…

- Facebook, Instagram, TikTok. Utilizarea rețelelor de socializare de catre copii și adolescenți. Psihologii au explicat pentru „Adevarul“ cat de mare este pericolul la care se expun tinerii care stau ore intregi pe rețelele sociale.

- Pe fondul criticilor privind efectele negative ale retelelor sale sociale asupra tinerilor, Meta a decis sa ascunda de acestia postarile care abordeaza subiecte care le pot da idei periculoase.Meta anunta ca postarile care au legatura cu anumite subiecte sensibile, precum autoflagelarea, violenta grafica,…