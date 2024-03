Facebook și Instagram își revin după o întrerupere globală Facebook și Instagram, deținute de Meta, revin dupa o intrerupere de mai bine de doua ore, de marți (5 martie), care a fost cauzata de o problema tehnica și a afectat sute de mii de utilizatori la nivel global, potrivit Reuters. Au existat peste 550.000 de rapoarte de intreruperi pentru Facebook și aproximativ 92.000 pentru […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

- Facebook și Instagram (dar și Threads, de asemenea afectata) au revenit online dupa o intrerupere care a durat aproximativ doua ore. Problema de marți amintește de o intreruperea similara a Meta care a avut loc in 2021, potrivit The Verge.

- Au existat peste 300.000 de raportari de intreruperi pentru Facebook, in timp ce pentru Instagram au existat peste 20.000 de raportari, potrivit site-ului, care urmareste intreruperile prin colationarea din mai multe surse, inclusiv de la utilizatori. Meta nu a raspuns imediat la o solicitare de comentarii…

- Au existat peste 300.000 de rapoarte de intreruperi pentru Facebook, in timp ce pentru Instagram au existat peste 20.000 de rapoarte, potrivit site-ului, care urmareste intreruperile prin colationarea rapoartelor de stare din mai multe surse, inclusiv de la utilizatori. Meta nu a raspuns imediat la…

