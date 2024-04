Stiri pe aceeasi tema

- Un fost diplomat american a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, dupa ce a recunoscut ca a acționat ca agent al Cubei in ceea ce Departamentul de Justiție a numit una dintre cele mai ample și mai indelungate infiltrari in guvernul american, relateaza Reuters.

- Marea Britanie și SUA au acuzat luni China in legatura cu o ampla campanie de spionaj cibernetic, prin care au fost afectate oficialitați din cele doua țari, potrivit Mediafax. Autoritațile de la Londra și Washington au acuzat grupul de hackeri așa-numit APT31 ca este o ramura a Ministerului…

- Sam Bankman-Fried ar trebui sa petreaca intre 40 si 50 de ani de inchisoare dupa ce a fost condamnat pentru furtul de 8 miliarde de dolari de la clientii platformei sale de criptomonede FTX, aflata in faliment, au declarat vineri procurorii din proces, citati de Reuters. In noiembrie, un juriu l-a…

- Procurorii americani din Virginia cerceteaza daca platformele de socializare ale Meta Platforms, compania mama a Facebook, au facilitat si au profitat de pe urma vanzarii ilegale de droguri, a informat sambata Wall Street Journal, citand documente si persoane familiare cu chestiunea, transmite Reuters.…

- Sebastian Kurz, fost cancelar al Austriei, a fost gasit vinovat, vineri, de o instanța din Viena, de declarații false in cadrul unei anchete parlamentare din prioada in care era inca in funcție, relateaza Euronews și agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.Kurz, in varsta de 37 de ani, a primit…

- Sentinta poate fi executata prin mijloace alternative, cum ar fi purtarea unei bratari electronice, fara a merge la inchisoare.Sarkozy primise initial o pedeapsa de un an de inchisoare, in 2021, atunci cand a fost gasit vinovat prima data, dar aplicarea deciziei a fost suspendata pana la judecarea apelului.Sarkozy,…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost declarat vinovat, miercuri, de o curte de apel din Paris pentru finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012. A obtinut,insa, o sentinta mai blanda, de un an inchisoare – dintre care sase luni cu suspendare -, fata de o decizie anterioara a…

- Trei militari americani au fost ucisi si mai multi altii raniti intr-un atac cu drona impotriva trupelor SUA stationate in nord-estul Iordaniei in apropierea frontierei cu Siria, a anuntat, duminica, presedintele american, Joe Biden, care a atribuit atacul gruparilor pro-iraniene, transmite Reuters.