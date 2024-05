Comisia Europeana a deschis o ancheta impotriva Facebook si Instagram, rețelele de socializare ale Meta, suspectate ca nu ar fi respectat obligatiile in materie de combatere a dezinformarii inaintea alegerilor pentru Parlamentul European.„Aceasta Comisie a creat instrumente pentru a proteja cetatenii europeni de dezinformare si de manipulare de catre state terte”, a afirmat președintele Comisiei […] The post Ancheta impotriva Facebook și Instagram. Anunțul Comisiei Europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .