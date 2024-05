Stiri pe aceeasi tema

- Monica Birladeanu este foarte activa pe rețelele de socializare și ii ține la curent pe fanii sai cu toate noutațile din viața ei. Recent, vedeta a publicat un video pe rețelele de socializare care i-a facut pe mulți sa creada ca trece prin momente grele. Care este adevarul? Mesajul transmis de Monica…

- Un preparat simplu, dar delicios, ce iți va incanta familia și musafirii! Aceasta rețeta de pui la ceaun, varianta lui Barbosu – un apreciat creator de conținut culinar – face furori in mediul online. Bucatarul a dezvaluit secretul ce il face crocant la exterior. O rețeta simpla, dar delicioasa „Barbosu”,…

- O noua zi, o noua provocare, nu-i așa? Da, aveți dreptate, ne-am gandit sa va provocam, dar de data asta vorbim despre testul de inteligenta care face furori pe retelele sociale, și care cere sa gasești unde se ascunde coada veveritei. Bafta! Rezolva testul de inteligenta care face furori pe retelele…

- Hailey Bieber, soția lui Justin Bieber, a anunțat pe rețelele de socializare ca așteapta primul copil. Solistul celebru și soția lui au postat mai multe poze pe Instagram prin care au facut anunțul cel mare. Dupa vestea cea mare a celor doi, Selena Gomez a postat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare.…

- Te-ai gandit vreodata ca o melodie poate produce accidente rutiere? Se pare, insa, ca exista o piesa extrem de celebra, care atrage numai evenimente neplacute celor de la volan. Se spune ca te distrage de la condus și ajungi sa ai parte de incidente extrem de neplacute. Muzica te distrage la volan Pentru…

- Gabriela Cristea a debutat in televiziune in urma cu aproape 30 de ani. Pentru cei care nu știu, vedeta și-a inceput cariera la TVR1 in 1994, acolo unde prezenta concursul „Eurovision”. Anii au trecut, iar multe persoane au fost interesate sa afle biografia cap-coada a Gabrielei Cristea. Iata tot ce…

- Crina Abrudan a ajuns la frumoasa varsta de 46 de ani, dar are o un corp de invidiat. Chiar daca are un program incarcat, nu rateaza niciodata antrenamentele de la sala și are o dieta echilibrata. Cum se menține in forma Crina Abrudan Crina Abrudan este una dintre cele mai cunoscute și iubite prezentatoare…

- Tamiga & 2Bad au lansat recent o noua melodie pop intitulata „Amor”. Piesa combina elemente de muzica latino, creand astfel o atmosfera vibranta și totodata visatoare. Versurile melodiei vorbesc despre pasiunea și iubirea pentru o persoana speciala , cu un mesaj care transmite dorința de a trai…