”Stiu ca, de la Revolutie incoace, romanii au vazut cum multe combinate, multe uzine cu traditie ale industriei grele romanesti sunt dezmembrate si vandute la fier vechi. Sau ca intra in insolventa, asa cum s-a intamplat si cu Uzina Constructoare de Masini Resita, unde am fost astazi, cea mai veche unitate industriala din Romania si una din cele mai vechi din Europa”, a afirmat Marcel Ciolacu, vineri, intr-o postare pe Facebook. El a subliniat ca acest Guvern si-a asumat ca va reindustrializa Romania, astfel incat sa se produca mai mult in tara. ”Astfel, UCM Resita a intrat acum intr-o noua etapa…