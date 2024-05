Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Alexandru Rogobete, responsabil cu implementarea PNNR in sistemul de sanatate a lanseaza un avertisment dur: ”Știu toate interesele și toate calculele pentru acest proiect! NU VOR AVEA LOC! Banii merg DOAR SPRE SISTEMUL PUBLIC ȘI PENTRU SALVAREA ACESTUIA!”

- Secretarul de stat Alexandru Rogobete, responsabil cu implementarea PNRR in Sanatate a vorbit in cadrul unei emisiuni difuzate pe un post internațional de televiziune despre progresele din sistemul național de sanatate, aduse de un mix de programe de finanțare atat din surse europene cat și prin intermediul…

- Coasigurat in sistemul public de sanatate: Ce inseamna și cine poate fi coasigurat. Ce acte sunt necesare si unde se depun Coasigurat in sistemul public de sanatate: Ce inseamna și cine poate fi coasigurat. Ce acte sunt necesare si unde se depun Romanii care nu au venituri fiscalizate au totusi posibilitatea…

- Ministrul Alexandru Rafila, intalniri la Washington cu reprezentantii Bancii Mondiale, pentru investitiile in sistemul de sanatate din RomaniaMinistrul Sanatatii Alexandru Rafila si secretarul de stat Alexandru Rogobete, aflati intr-o vizita de cinci zile in SUA, au avut intalniri la Washington cu…

- In 2008, atunci cand s-a facut descentralizarea spitalelor, in Arad existau trei spitale: Spitalul Matern, Municipalul și Spitalul Județean. Primarul de la acea vreme, Gheorghe... The post Adrian Wiener (USR Arad): Cum ar fi putut sa arate sistemul public de sanatate din Arad daca Primaria Municipiului…

- Pentru emiterea unui card de sanatate nou in 2024, in cazul in care titularul l-a pierdut, i-a fost furat sau și-a schimbat numele, trebuie sa se adreseze Casei de Asigurari unde este inregistrat sau unde a fost declarat de angajatorul sau. Documentele necesare includ o cerere tip, copie dupa actul…

- Luni, 11 martie 2024 la ora 11.00, la sediul Spitalului Clinic Județean de Urgența din Targu Mureș se desfașoara o conferința de presa susținuta de excelența sa ministrul Sanatații, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, care marcheaza inceperea lucrarilor pentru noua "Cladire complexa a Spitalului Clinic…

- Tatal bebelușului mort in 2016 la Spitalul din Suceava din cauza infecțiilor nosocomiale a facut marturii tulburatoare in exclusivitate pentru Digi24, dupa ce instituția a fost gasita vinovata, o premiera in sistemul medical. Chiar și așa, barbatul spune ca daunele de 800.000 de euro nu pot compensa…