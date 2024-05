Stiri pe aceeasi tema

- De obicei, Rusia este un exportator net de combustibil si un furnizor pe pietele internationale, dar perturbarea activatatilor sale de rafinare a fortat companiile petroliere sa importe. Rusia a interzis deja exporturile de benzina de la 1 martie pentru a incerca sa asigure suficient combustibil pentru…

- Grupul francez Danone a anuntat vineri ca a obtinut aprobarile autoritatilor de reglementare pentru vanzarea afacerii din Rusia, Essential Dairy and Plant, catre Vamin R LLC, transmite Reuters. Pierderea totala recunoscuta de Danone in evidenta sa contabila se ridica la 1,2 miliarde de euro, a informat…

- Prima conditie pentru orice negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina este ca Rusia sa inceteze agresiunea, a declarat marti, intr-un interviu acordat unui ziar, secundul Papei Francisc, relateaza Reuters, conform news.ro. Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului,…

- Statele membre ale OPEC și cele aliate conduse de Rusia - OPEC+ - au convenit sa prelungeasca reducerea voluntara a producției de petrol din primul trimestru al acestui an si in cel de-al doilea, au declarat mai multe surse duminica, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania. OPEC+ a decis in…

- Salariile au crescut in Rusia! Salariile reale in Rusia au crescut cu 7,8% in 2023, iar economia a crescut cu 4,6% in ritm anual in luna ianuarie, pe masura ce rata somajului a coborat la un minim istoric, potrivit celor mai recente date economice publicate inaintea alegerilor prezidentiale de luna…

- Donald Trump, care si-a atras critici in calitate de presedinte al SUA pentru laudele aduse liderului rus Vladimir Putin, a facut luni primul sau comentariu public cu privire la moartea liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, intr-o postare criptica pe retelele sociale, in care a evitat sa arunce…

- UE a adoptat o lege pentru a retrage profiturile extraordinare obținute din activele inghețate ale Bancii Centrale ruse, a spus luni, intr-un prim pas concret catre obiectivul blocului de a utiliza banii pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, relateaza Reuters. Ministerul rus de Externe a catalogat…

- Economia Rusiei s-a dovedit a fi surprinzator de rezistenta, pe fondul valurilor de sanctiuni occidentale in cei aproape doi ani de cand si-a lansat invazia pe scara larga in Ucraina. La sfarsitul lunii ianuarie, Fondul Monetar International si-a dublat estimarea privind ritmul cresterii economice a…