Un oficial a facut anunțul! China va lua in considerare participarea la o conferinta de pace menita sa puna capat razboiului in Ucraina, pe care Elvetia, tara neutra, intentioneaza sa o gazduiasca in lunile urmatoare, a declarat luni ambasadorul Chinei la Berna, Wang Shihting, citat de Reuters. Wang Shihting a declarat intr-un interviu acordat publicatiei Neue Zuercher Zeitung ca toate partile ar trebui sa lucreze pentru a pune capat razboiului, care a inceput in urma cu peste doi ani, scrie agerpres.ro . „Trebuie sa nu permitem ca aceasta criza sa se agraveze sau, chiar mai mult, sa scape de…