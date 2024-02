Cosmonautul Oleg Kononenko a stabilit recordul pentru cel mai mult timp petrecut în spaţiu Cosmonautul rus Oleg Kononenko ar urma sa stabileasca, duminica, un record mondial pentru durata zborurilor spatiale, cu aproape 2 ani si jumatate petrecuti in spatiu, au anuntat agentiile de presa rusesti, citate de Reuters. La ora 11:30:08, ora Moscovei (08:30:08 GMT – 10.30.08 – ora Romaniei), Kononenko, in varsta de 59 de ani, va depasi performanta compatriotului sau Ghennadi Padalka, care a acumulat un total de 878 de zile, 11 ore, 29 de minute si 48 de secunde in cinci zboruri spatiale inainte de a se retrage in 2017, a relatat agentia de presa de stat TASS. Kononenko, care este comandantul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

