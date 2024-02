Trump a reacţionat, în sfârşit, faţă de moartea lui Navalnîi. Mesajul este unul bizar Donald Trump, care si-a atras critici in calitate de presedinte al SUA pentru laudele aduse liderului rus Vladimir Putin, a facut luni primul sau comentariu public cu privire la moartea liderului opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, intr-o postare criptica pe retelele sociale, in care a evitat sa arunce vreo vina pe cineva, relateaza Reuters. „Moartea subita a lui Aleksei Navalnii m-a facut sa fiu din ce in ce mai constient de ceea ce se intampla in Tara noastra”, a scris Trump intr-o postare pe retelele sociale in care pare sa faca legatura intre deces si propriile sale probleme juridice. „Este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

