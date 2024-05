Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni a pierdut și returul barajului cu FC Botoșani. Golul lui Sebastian Mailat a facut ca tabela sa indice același rezultat ca in tur, 1-0, astfel ca moldovenii vor juca și sezonul viitor in Superliga. Invinsa in tur, CS Mioveni avea nevoie de victorie astazi, pe teren propriu. In acest context,…

- Mioveni - Botosani, meci contand pentru mansa a doua a barajului de mentinere-promovare in campionatul Romaniei, este programat, vineri, 24 mai, de la ora 20:00, pe Stadionul Orasenesc, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Bogdan Andone, antrenorul de la FC Botoșani, a tras concluziile dupa ce echipa lui a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 in prima mansa a barajului pentru promovare / menținere in Superliga. Bogdan Andone considera ca echipa lui a fost mai buna și a meritat victoria. ...

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, l-a felicitat pe Gigi Becali, omologul sau de la FCSB, pentru caștigarea campionatului, insa l-a și „ințepat” in același timp. FC Botoșani și CS Mioveni se infrunta de la ora 20:00 in manșa tur a primului baraj de promovare/menținere in Superliga. Meciul…

- Bogdan Andone (49 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a comentat deznodamantul din play-out. Invinsa la Galați, 0-2 cu Oțelul, echipa lui va juca la baraj cu CS Mioveni pentru menținerea in Superliga. Cu o victorie astazi, la Galați, FC Botoșani s-ar fi salvat direct de la retrogradare. Nu s-a intamplat,…

- Unirea Slobozia a promovat in premiera in Superliga de fotbal a Romaniei, dupa ce a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal.