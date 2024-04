Alertă la Paris! Poliția a izolat consulatul Iranului Poliția franceza a arestat un barbat care amenința ca se arunca in aer la consulatul iranian din Paris, au anunțat autoritațile, vineri, potrivit Reuters. Surse din poliția franceza au povestit pentru Reuters ca barbatul a fost vazut intrand in consulat inainte de pranz, cu ceea ce parea a fi o grenada și o vesta exploziva. Ulterior, individul a ieșit din consulat, a fost percheziționat de forțele speciale și s-a ajuns la concluzia ca nu avea dispozitive explozive la el, a precizat sursa respectiva. Articolul Alerta la Paris! Poliția a izolat consulatul Iranului apare prima data in Money.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția franceza a arestat un barbat care a amenințat ca se va arunca in aer la consulatul Iranului din Paris, dar la percheziție s-a constatat ca nu avea asupra sa explozibili, scrie Reuters. O sursa din cadrul poliției a dezvaluit ca barbatul a fost observat in jurul orei locale 11:00 (09:00 GMT)…

- Polițiștii francezi au arestat vineri, 19 aprilie, un barbat care a amenințat ca se va arunca in aer la consulatul Iranului din Paris, a anunțat poliția, potrivit Reuters.Un oficial al poliției din Paris a declarat ca barbatul a fost vazut in jurul orei locale 11.00 (09.00 GMT) intrand in consulat,…

- Imagini publicate de instituțiile de presa siriene arata consecințele unui presupus atac aerian israelian la Damasc cu puțin timp in urma. Atacul a vizat o cladire adiacenta ambasadei Iranului in Siria, in municipalitatea Mezzeh din zona Damasc.Agenția de știri Reuters citeaza site-ul de știri…

- CNIL a amendat in ianuarie Amazon France Logistique, care gestioneaza marile depozite ale Amazon din Franta, pentru ceea ce autoritatea de reglementare a declarat ca este un sistem de supraveghere ”excesiv de intruziv”. ”Suntem puternic in dezacord cu concluziile CNIL, care sunt incorecte din punct…

- Hamas a primit un proiect de propunere de la negocierile pentru armistițiu de la Paris, care include o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni pentru ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt…

- Trei persoane au fost ranite cu cutitul, sambata dimineata, in statia Gare de Lyon din Paris, a anuntat politia franceza, citata de Reuters.Politistii l-au arestat pe presupusul atacator. Doua dintre victime au suferit rani ușoare, in timp ce a treia a fost ranita mai grav, dar nu se afla intr-o situație…

- Guvernul francez a trimis miercuri (31 ianuarie) vehicule blindate pentru a proteja o piața de alimente angro din Paris, dupa o escaladare a tensiunilor, cand fermierii au blocat autostrazile in Franța și Belgia și protestele s-au raspandit și in alte parți ale Europei, conform Reuters. Poliția franceza…

- O fetita de 9 ani din Galati a murit, miercuri dimineata, in apartamentul in care locuia cu familia, fiind gasita de un echipaj SMURD cu urme de violenta extrema pe corp. Politia si procurorii fac cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile in care a murit fetita. ”La data de 31.01.2024,…