Panică la Paris! Un bărbat a amenințat că se aruncă în aer Politia a arestat vineri un barbat care amenintase ca se arunca in aer la consulatul Iranului la Paris, transmit Reuters si AFP. O sursa din politie a declarat ca barbatul fusese vazut in jurul orei locale 11:00 (09:00 GMT) intrand in consulat si avand asupra sa ceea ce parea a fi o grenada sau o vesta cu […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

