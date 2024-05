Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a clasat anul trecut pe locul doi in Uniunea Europeana la floarea soarelui din punct de vedere al productiei obtinute, dupa Franta, pierzand prima pozitie ocupata in 2022, si pe primul loc ca suprafata cultivata, recolta totala situandu-se la 2,028 milioane de tone de pe o suprafata de 1,089…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de reprezentativa Columbiei cu scorul de 3-2 (2-0), loc marti seara, pe stadionul „Civitas Metropolitano“ din Madrid, intr-un meci amical. Romania a incheiat o serie de 12 meciuri consecutive fara infrangere (golaveraj 22-6). Ultimul esec data din 17 noiembrie 2022,…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, in februarie 2024, prețurile au crescut fața de luna trecuta pe medie cu +0,8%, un pas ceva mai mic decat in ianuarie, dar inca foarte mare fața de restul Europei. Astfel, in primele doua luni ale anului, in Romania prețurile au crescut deja cu +1,9%, un…

- ”Destinatia turistica Romania va fi promovata, intre 5 – 7 martie, la cel mai mare si important targ de turism din lume, organizat in format business-to-business (B2B): Bursa Internationala de Turism – ITB Berlin. Pavilionul national gazduieste, timp de trei zile, 38 de co-expozanti din randul tour-operatorilor,…

- Creșterea economica și performanțele piețelor bursiere din 2024 se vor reflecta in volumul tranzacțiilor imobiliare Polonia, Romania și Slovacia au inregistrat in 2023 scaderi cu 60% ale tranzacțiilor de la un an la altul Romania s-a remarcat in 2023 prin cea mai mare tranzacție din regiune – achiziția…

- Anul trecut, peste 113 milioane de oameni au urmarit Super Bowl. Este unul dintre cele mai vizionate evenimente televizate ale anului și, indiferent daca publicul urmarește meciul, este o ocazie unica pentru companii de a-și face publicitate in fața unui numar incredibil de persoane.

- Schimburile comerciale dintre Germania și Republica Moldova au fost anul trecut in ușoara creștere fața de 2022. Potrivit rezultatelor prezentate de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania), comerțul total (importuri + exporturi) a crescut cu 5,3%, transmite IPN.Datele preluate…