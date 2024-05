Stiri pe aceeasi tema

- Noua state ale Uniunii Europene (Bulgaria, Cehia, Croatia, Italia, Letonia, Lituania, Romania, Slovacia si Ungaria) nu au semnat o declaratie pentru promovarea politicilor in favoarea comunitatilor LGBTIQ+, prezentata vineri tarilor membre de presedintia belgiana a Consiliului UE, informeaza agentiile…

- Cincisprezece tari membre ale Uniunii Europene, in frunte cu Danemarca si Cehia si carora li s-a alaturat si Romania, au cerut "noi solutii" pentru a transfera mai usor migrantii in tari din afara UE, inclusiv in timpul operatiunilor de salvare pe mare, relateaza AFP.

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat marti prima legislatie europeana menita sa combata violentele la adresa femeilor, un text ce exclude insa violul, in lipsa unui acord asupra unei definitii comune, informeaza AFP.Directiva a obtinut unda verde in aprilie din partea Parlamentului European.…

- Sancțiunile impuse miliardarului rus Mihail Fridman și partenerului sau de afaceri Petr Aven din cauza razboiului din Ucraina au fost anulate intr-o victorie previzibila impotriva Uniunii Europene. Bruxelles-ul a impus valuri de sancțiuni impotriva unor cetațeni și intreprinderi rusești pentru ca au…

- Un grup de aproximativ 20 de state membre UE au cerut astazi Bruxelles-ului sa relaxeze, si posibil sa suspende, legea UE anti-defrisari, sustinand ca aceasta ii va afecta pe fermieri, in ceea ce constituie cea mai recenta lovitura data agendei Europei in domeniul protectiei mediului inconjurator, transmite…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la summit-ul de la Bruxelles, au decis aseara sa avanseze cu un proiect ce vizeaza utilizarea profiturilor din activele inghetate ale Rusiei in Europa pentru a inarma Ucraina. Acest lucru ar trebui sa permita eliberarea unei sume de pana la 3 miliarde…

- Cei 27 miniștri de Externe ai țarilor membre ale Uniunii Europene, reuniți luni, 18 martie, la Bruxelles, in prezența virtuala a omologilor lor american și ucrainean, respectiv Antony Blinken și Dmiro Kuleba, au degajat noi fonduri pentru ajutorarea Ucrainei, au evocat posibile efecte ale alegerilor…

- Revolta agricultorilor a ajuns iar la cote maxime pentru ca liderii europeni nu au luat masuri pentru a combate importurile din afara Uniunii Europene.Ei sunt nemulțumiți de faptul ca cerealele din Ucraina au invadat piața europeana, iar prețurile oferite lor au scazut de la o zi la alta. Mai mult,…