- In labirintul politic al Uniunii Europene, europarlamentarii joaca un rol esențial, dar adesea neințeles de publicul larg. Acești reprezentanți ai statelor membre nu sunt doar simplii votanți in legislativul european, ci se implica activ in modelarea politicilor care afecteaza viața a peste 450 de milioane…

- Pe 9 iunie, Romania, alaturi de restul țarilor membre ale Uniunii Europene, va merge la urne pentru a-și alege reprezentanții in Parlamentul European. Campania electorala a candidaților romani este dominata de sloganuri simpliste și naționaliste precum „Aparam patria romana” și „Aparam Romania de la…

- Poliția a efectuat astazi percheziții in legatura cu „ingerința Rusiei” in Parlamentul European, potrivit unui comunicat al procurorului federal belgian. Operațiunea este legata de afacerea „Russiagate” Perchezițiile, efectuate la o reședința privata din Bruxelles și in birourile Parlamentului European…

- Secretarul de stat Roxana Minzatu, candidat la Parlamentul European pe listele PSD-PNL, a vorbit in emisiunea „Culisele Zilei cu Sebastian Dan” despre provocarile pe care le au de surmontat viitori europarlamentari. Minzatu spune ca romanii care vor reprezenta țara noastra la Bruxelles trebuie sa ințeleaga…

- La Galați a fost lansat „Memorandumul Mediului de Afaceri pentru alegerile europarlamentare 2024”, care cuprinde un set de propuneri pentru elaborarea politicilor publice adoptate la nivelul Uniunii Europene și care au impact in activitatea companiilor. Daca in campania pentru alegerile pentru Parlamentul…

- Cristian Bușoi, unul dintre „veteranii” liberali de la Bruxelles, nu se mai regasește pe lista actuala de europarlamentari, dar, in schimb, s-a reorientat și a preluat fraiele unei importante organizații municipale a PNL. Cristian Bușoi, cel mai longeviv liberal din Parlamentul European, a fost ejectat…

- Alegerile europarlamentare vor avea loc in statele membre ale Uniunii Europene in perioada 6-9 iunie 2024, fiind așteptați la urne peste 370 de milioane de alegatori. In Romania, alegerile pentru Parlamentul European au loc simultan cu cele locale, in 9 iunie.

- PUSL lanseaza campania electorala sub deviza „Demnitate, Onoare, Curaj!” și solicita partidelor din coaliție sa adopte o abordare mai responsabila in negocierea locurilor și selectarea candidaților. Partidul Unitații, Solidaritații și Libertații (PUSL) a facut un apel la responsabilitate politica in…