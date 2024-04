Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul General al Uniunii Europene a anulat miercuri sanctiunile impotriva a doi oameni de afaceri rusi, Petr Aven si Mihail Fridman, aflati pe lista personalitatilor sanctionate de UE dupa invazia Rusiei in Ucraina, relateaza dpa.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca Statele Unite vor impune peste 500 de sanctiuni noi impotriva Rusiei, transmit agentiile internationale de presa. In acelasi timp, Washingtonul va aplica noi restrictii de export pentru aproape 100 de entitati care sprijina Rusia si va reduce in continuare…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla miercuri si joi la Bruxelles, unde participa la ceremonia omagiala organizata de Comisia Europeana in memoria lui Jacques Delors si la reuniunea extraordinara a Consiliului European, scrie News.ro. Miercuri, seful statului va participa la ceremonia omagiala organizata…

- Liderii statelor Uniunii Europene isi vor reafirma hotararea de a furniza „sprijin militar oportun, predictibil si durabil” Ucrainei, indica proiectul concluziilor reuniunii extraordinare a Consiliului European, care va avea loc joi, la Bruxelles.

- Volodimir Zelenski și alți lideri ucraineni nu au facut un secret din dorinta de a se intalni cu oficiali chinezi in Elvetia in aceasta saptamana, dar presedintele ucrainean a plecat acasa fara intalnirea dorita, relateaza Politico, citat de News.ro. Membrii delegatiei chineze prezenti in Elvetia au…

- Kievul și Bruxelles-ul elaboreaza masuri de protecție pentru a face imposibila in viitor blocarea frontierelor terestre ale Ucrainei și Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul adjunct ucrainean al infrastructurii, Serhi Derkach, potrivit Reuters. Saptamanile de blocaje ale șoferilor polonezi…