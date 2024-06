Contre dure între europarlamentarul Cristian Terheș și eurodeputata Karen Melchior pe tema combaterii violenței împotriva femeilor Europarlamentarul Cristian Terheș, președinte al Partidului Național Conservator Roman (PNCR), primul pe lista Alianței AUR la alegerile europarlamentare, a avut un schimb de replici dure cu eurodeputata Karen Melchior in cadrul Parlamentului European, pe tema combaterii violenței impotriva femeilor. Renumitul politician a aratat ca e aberant sa acceptam ca un barbat care se pretinde femeie e și femeie, acest lucru punand femeile in pericol.Deputata neomarxista Karen Melchior a replicat, intr-un mod aberant, ca „nu exista doar femei și barbați” și ca „barbații pot fi insarcinați”, deoarece titulatura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

