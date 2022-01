Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu a inceput anul și Andrei Banuța & NOSFE ne-au luat prin surprindere. Cei doi lanseaza vineri, 14 ianuarie, „Pe Limba Ta”, o piesa care cu siguranța te va face sa dansezi de la primul play, dar mai ales, care te va duce cu gandul mai departe decat ți-ai fi imaginat. Fericit pana... View…

- Jolie a lansat videoclipul piesei “Zarurile” la sfarsitul lunii noiembre si are succes cu ea, caci are multi urmaritori care o apreciaza. Pentru aceasta piesa pustoaica model si dansatoare, a facut si un videoclip extrem de interesant pe care il puteti urmari in continuare. Andreea Ionela Roata cu nume…

- Cantautoarea NAVI incheie anul cu o lansare-surpriza: un duet cu Cezar Habeanu, artistul care și-a petrecut ultimii ani cladind o cariera ca muzician de strada in Dublin și acum a revenit in Romania. “Sweet Escape”, noua lor piesa, este la o intersecție de stiluri și de stari, fiind o balada pop-rock-R’n’B…

- Billie Eilish a lansat videoclipul oficial al piesei “Male Fantasy”. Melodia este prezenta pe cel mai recent album, “Happier Than Ever”. Asculta albumul “Happier Than Ever”: https://BillieEilish.lnk.to/HappierPR Videoclipul este regizat si editat de Billie Eilish, acumuland mai mult de 2,2 milioane…

- ABBA a lansat Little Things, prima melodie cu tematica de Craciun a legendarei trupe suedeze, in format single pe CD, informeaza vineri, 3 decembrie, DPA.Videoclipul cantecului, lansat vineri, prezinta un grup de elevi care discuta intr o sala de clasa despre tehnologia pe baza careia vor fi realizate…

- Cristian Phillip, cunoscut melomanilor drept creatorul festivalului ElectroRuga de la Buzad a lansat recent Mind The Gap, o carte interactiva cu exerciții de introspecție și auto-dezvoltare. „De aproape 20 de ani ma ocup cu training, coaching și consultanța. Cartea este, de fapt, un instrument de auto-dezvoltare…

- Iata ca printre lansarile toamnei avem și o piesa noua, fresh, direct de la Londra, in spaniola, de la o romanca. “Quedate Aqui” de la o artista din Romania, Aura B. care a filmat și un videoclip pe masura despre care va invitam sa aflați mai multe in continuare chiar de la interpreta. “Noua mea melodie…

- Așezarile plutitoare au fost promovate ca o posibila soluție la creșterea nivelului apelor și la frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme. Sunt acestea orașele viitorului? Un exemplu este Waterbuurt, cartierul plutitor din Amsterdam, relateaza BBC . Aici, oamenii locuiesc in cladiri…