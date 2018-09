Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Cumpana, judetul Constanta, Mariana Gaju, convoaca Consiliul local Cumpana in sedinta extraordinara din data de 17.09.2018 care va avea loc in sala de sedinte a Consiliului Local la ora 17.00.1. Proiect de hotarare privind completarea H.C.L. nr. 96 28.06.2018 privind efectuarea demersurilor…

- Vineri, 31 august 2018, primarul Mircia Gutau si presedintele Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania – ROMAPIS, Mircea Ciocan, au semnat protocolul prin care municipiul Ramnicu Valcea devine primul oras din Romania care face parte din reteaua oraselor europene prietene ale albinelor. Prin acest…

- Romania este prima țara din grupul Up care lanseaza acest proiect, planul fiind de a replica modelul și in alte țari. Prin aceasta mișcare, Up iși diversifica activitatea, devenind un hub de servicii pentru companii. Ideea lansarii acestei platforme este rezultatul a 16 ani de activitate in…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a anuntat ca a initiat un proiect de modificare a Legii Jandarmeriei (550/2004) prin care jandarmii sa poata fi identificati in baza unui numar afisat in clar pe uniforma. Ideea a fost lansata in mediul online, sambata, 11 august, de catre deputatul PNL de Alba, Florin…

- Primarul orasului Pogoanele, judetul Buzau, convoca in sedinta de indata Consiliul local al orasului Pogoanele, pentru data de 03 august 2018, orele 9.30 . Lucrarile sedintei se vor desfasura in sala de sedinte a Primariei orasului Pogoanele. Art.2. Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea: 1. Proiect…

- Modelul italian de colectare selectiva a gunoiului s-a dovedit de succes intr-o comuna din Bihor. Inspirat de masurile luate de un oraș din peninsula, primarul din Salacea a impus tarife diferite pentru strangerea gunoiului. Cei care o fac selectiv platesc de doua ori mai puțin decat cei care amesteca…

- Dezbatere publica cu scantei la Primaria Timișoara, pe tema PUZ-ului prin care municipalitatea vrea sa dea unda verde construirii unui bloc cu parter, patru etaje și etaj retras, pe str. Dumitru Kiriac nr.17A, investiția fiind a firmei Sedako SA. In sala au venit mai mulți cetațeni revoltați de acest…

- Mircia Gutau, Primarul municipiului Ramnicu Valcea, ii invita pe cetatenii din cartierele Petrisor, ”1 Mai”, Calea lui Traian Sud si Morilor-Inatesti marti, 26 iunie, la ora 17.00, la o intalnire in cadrul careia vor fi abordate atat problemele cu care se confrunta locuitorii de aici, cat si perspectivele…