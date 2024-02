Vasile Dîncu se declară împotriva comasării alegerilor Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, se declara impotriva comasarii alegerilor de orice fel, desființind, intr-o analiza pentru vocidinclujnapoca.ro , rind pe rind toate argumentele aduse in favoarea acestora, de la economia de bani la sporirea prezenței la vot. “Nu am fost niciodata un fan al comasarii alegerilor și nici a altor tehnologii electorale care modifica regulile cu care oamenii sunt obișnuiți. Comasate sau nu, pana la urma alegerile nu-i blocheaza pe oameni sa mearga la vot și sa voteze așa cum ei vor. Este adevarat ca nu stam grozav la cultura politica, nu excelam… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

