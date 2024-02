Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Partidului National Liberal, Ionut Stroe, afirma ca ideea comasarii alegerilor nu apartine PNL, subliniind ca este vorba despre „simplificarea procesului electoral, in niciun caz de șmecherie”, transmite News.ro.

- Liderii coaliției ajung pentru prima data fața in fața dupa ultimele atacuri și scandaluri in lanț. La ora 16.00 greii din PNL și PSD se intalnesc pentru a negocia din nou calendarul alegerilor și comasarea lor - marul discordiei in ultimele saptamani.Potrivit surselor noastre, de ambele parți sunt…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat ca se discuta mult in ultimul timp despre comasarea alegerilor, dar acest lucru nu este "o problema urgenta a romanilor", informeaza Agerpres."Se discuta foarte mult in ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor.…

- Potrivit asociației industriale ACEA, peste 1,5 milioane de mașini electrice noi au fost inmatriculate in UE in 2023, cu 37% mai multe decat in 2022. Inmatricularile de vehicule diesel au ramas urma. Cel mai popular model, indiferent de sistemul de propulsie, a fost Tesla Model Y, scrie Electrive. Potrivit…

- PSD si PNL nu se inteleg in privinta comasarii alegerilor. Liberalii nu isi doresc cinci tururi de scrutin si incearca sa-i convinga pe social-democrati sa accepte comasarea alegerilor locale cu primul tur al prezidentialelor, iar votul sa aiba loc pe 29

- Adrian Mutu, 44 de ani, a analizat pentru GSP.ro grupa Romaniei de la Euro 2024 și a ajuns la blocarea penalty-ului sau de catre Gianluigi Buffon in Romania - Italia (1-1) la Euro 2008, detaliu care-l urmarește și acum. Romania lui Edward Iordanescu va da piept la Euro 2024 cu Belgia, cu Slovacia, iar…