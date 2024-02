Ședința in coaliție la Guvern pe tema comasarii alegerilor, luni, la ora 16,00, anunța prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan. Pe agenda se afla toate variantele si pentru comasare, dar si pentru desfasurarea lor separata. Dincolo de comasarea alegerilor, Rareș Bogdan spune ca este exclus ca PNL sa sustina la alegerile prezidentiale un alt candidat decat cel al partidului, ceea ce inseamna ca nu exista nicio sansa sa fie sprijinit un candidat al PSD. „Avem la ora 16.00 sedinta de coalitie la Guvern in care ne vom intalni in Consiliul de coordonare a coalitiei pentru a alege cea mai buna decizie…