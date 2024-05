Modelul democrației vasluiene: Primarul ranchiunos și bătăuș Incidentul șocant in care un alegator in varsta de 76 de ani a fost batut de catre candidatul PSD la primaria comunei Oltenești, Vasile Chirvase, aduce in prim-plan o realitate dureroasa din lumea politica romaneasca: violența și intimidarea in campaniile electorale. Acest incident atrage atenția asupra practicilor inacceptabile din politica locala, dar ridica și intrebari […] The post Modelul democrației vasluiene: Primarul ranchiunos și batauș appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

