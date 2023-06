Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL a scos o suma uriașa la nunta pe care a avut-o cu Andra Pleșa, fiica vitrega a lui Marcel Vela. Aproape 250.000 de euro apar in declarația de avere a lui Ionuț Stroe, ca dar de nunta. Numirea noului Guvern a adus in prim plan si declaratiile de avere ale […] The post Ionuț…

- Toți profesorii care se implica in comisiile de evaluare in cadrul examenelor naționale de Capacitate și Bacalaureat vor lua mai mulți bani, conform unui ordin de ministru aprobat, vineri, de Ligia Deca. Astfel, profesorii care corecteaza lucrarile, dar și personalul implicat in supraveghere, in comisiile…

- In plin sezon al grevelor și protestelor, Guvernul anunța noi ajutoare pentru cei aflați in dificultate. O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari…

- Sute de rezidenti au ramas fara loc in urma concursului de intrare in Rezidentiat organizat in sesiune extraordinara din 14 mai. Ei sustin ca, desi au promovat concursul, nu vor avea putea profesa. In replica, Ministerul Sanatatii arata ca, in aceasta sesiune extraordinara, punctajul minim acceptat…

- Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc, marti, in mai multe localitati din Romania si Franta, in cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti privind suspiciuni de frauda cu fonduri europene si nationale, in valoare de peste 30 de milioane de euro. Este vorba despre…

- Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei, pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland, informeaza Agerpres. Acesta a autorizat in luna febriarie…

- India a depasit China din punct de vedere al populatiei, dupa a ajuns la 1,4286 miliarde de locuitori, fata de China care are 1,4257 miliarde de persoane, arata datele ONU comunicate miercuri. Astfel, populația Indiei a depașit 1,4286 miliarde, puțin mai mult decat cea de 1,4257 miliarde de locuitori…

- Pana la 300 de milioane de joburi cu norma intreaga din toata lumea ar putea fi automatizate – o consecința a celui mai nou val de tehnologii care folosesc inteligența artificiala și care au dat naștere unor platforme precum ChatGPT, potrivit economiștilor Goldman Sachs, scrie CNN. Aceștia au prezis…