Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunta, joi, ca 30 de camioane cu ajutoare, donate de americani, ajung in Ucraina prin hub ul umanitar de la Suceava.Anuntul oficial al Ambasadei Romaniei in Statele Unite ale Americii: 30 de camioane cu ajutoare, donate de americani, ajung in Ucraina…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii anunta, joi, ca 30 de camioane cu ajutoare, donate de americani, ajung in Ucraina prin hub-ul umanitar de la Suceava. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, este primul ajutor umanitar din SUA transportat prin hub-ul romanesc. Campania ‘Driven To Assist…

- Mircea Divricean, Consulul Onorific al Romaniei in Utah, a fost implicat intr-una dintre cele mai mari campanii umanitare din SUA in beneficiul refugiaților din Ucraina. Campania „Driven To Assist Ukraine”, lansata in martie 2022, in statul Utah, imediat dupa invazia Ucrainei de catre Rusia anul trecut,…

- Mircea Divricean, Consulul Onorific al Romaniei in Utah, a fost implicat intr-una dintre cele mai mari campanii umanitare din SUA in beneficiul refugiaților din Ucraina. Campania „Driven To Assist Ukraine”, lansata in martie 2022, in statul Utah, imediat dupa invazia Ucrainei de catre Rusia anul trecut,…

- Coloana de camioane care asteapta sa iasa din tara pe la Vama Siret se intinde pe 25 de kilometri, anunta, luni dimineta, autoritatile din Suceava. Politia de Frontiera precizeaza ca timpul estimat de asteptare pentru iesirea din tara este de 900 de minute. ”La aceasta ora, coloana de autotrenuri se…

- Este ancheta la Suceava, dupa ce au fost gasite in Vama Siret, intr-un microbuz care venea din Ucraina, material exploziv, trei fiole cu morfina și un cartuș de mitraliera AK74. Obiectele se aflau in bagajele a trei barbați imbracați in haine militare. Potrivit Autoritații Vamale Romane, aceștia aveau…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Parlamentul European a dat unda verde acordurilor UE cu Ucraina și Moldova, pentru a facilita transportul transfrontalier de marfuri. Noile acorduri le permit transportatorilor ucraineni, moldoveni și UE sa tranziteze și sa opereze intre state, fara a fi nevoie de permisele aferente. In plus, șoferii…