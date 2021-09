Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Sorinel Puștiu a avut o surpriza de zile mari seara trecuta in timp ce se plimba prin New York. S-a intalnit chiar cu președintele Romaniei care, potrivit Fanatik, dupa ce a participat la evenimentului informal la nivel inalt privind Acțiunea Transformativa pentru Natura și Oameni…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri la New York o intervenție in cadrul evenimentului informal la nivel inalt privind Acțiunea Transformativa pentru Natura și Oameni, organizat in marja celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. „Biodiversitatea…

- Klaus Iohannis, aflat zilele acestea la New York, a anuntat ca va participa, sambata, 25 septembrie la Congresul PNL in care se va alege presedintele formatiunii, noteaza Agerpres. Iohannis nu crede intr-o demitere a Guvernului și spune ca actuala criza politica va fi rezolvata dupa cele doua congrese…

- Klaus Iohannis a plecat la Adunarea Generala a ONU, la New York, cu o aeronava inchiriata. A facut o scala in Sibiu, pentru a o prelua pe prima doamna. „Președintele Romaniei a zburat duminica, 19 septembrie, din București spre New York via Sibiu cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X (LX-LXL)…

- O filmare in care un jucator de golf este alergat de un pui de elan pe un teren de golf a fost postata pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la Bucuresti dupa ce presedintele Klaus Iohannis a indemnat la practicarea golfului. ”Doar daca faci si jogging”, este mesajul care insoteste filmuletul de…

- Diana Tache a vorbit, miercuri, la DCNewsTV, despre ministrul interimar al Justitiei, Lucian Bode, ministru plin la MAI și fost ministru al Transporturilor in guvernul Orban. Lucian Bode a devenit ministru interimar al Justiției, dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat revocarea lui Stelian Ion. …

- Un raspuns neașteptat sau pentru unii așteptat a venit din partea premierului Florin Cițu in cadrul unui interviu acordat Televiziunii Publice. Cițu a fost intrebat daca s-a gandit sa candideze la prezidențiale. “Pas cu Pas” a raspuns Florin Cițu, acesta fiind titlul carții lansata de Klaus Iohannis…

- Judecatorul Stan Mustata a platit pretul suprem pentru refuzul de condamna la inchisoare oameni nevinovati. In 2014, era ridicat de procurori de la Curtea de Apel București, si retinut pentru luare de mita. Totul, sub ochii televiziunilor si a milioane de romani. Stan Mustata era unul dintre judecatorii…