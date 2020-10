Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (24 de ani) a inceput ca rezerva meciul dintre Middlesbrough și Reading (0-0) din Championship, dar a fost introdus pe teren in minutul 76. Atacantul roman nu a reușit sa iasa in evidența intr-un mod pozitiv in cele peste 15 minute petrecute pe teren, iar nota pe care a primit-o la final…

- Atacantul roman Bogdan Stancu a marcat golul prin care Genclerbirligi a invins-o pe Besiktas Istanbul cu scorul de 1-0, duminica, in deplasare, intr-o partida din etapa a patra a campionatului de fotbal al Turciei. Stancu a marcat in min. 8, cu o lovitura de cap, din centrarea polonezului…

- Atacantul roman Denis Alibec a semnat un contract pe o perioada de doi ani cu formatia saudita Al Qadsiah FC, a anuntat, joi, clubul de arab fotbal pe site-ul sau oficial. Sursa mentioneaza ca intelegerea prevede si o optiune pentru un sezon suplimentar. Alibec (29 ani) si-a…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Slavia Praga, care a surclasat-o pe FK Teplice cu 5-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a patra a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a inscris al doilea gol al campioanei Cehiei (min. 13), celelalte fiind…

- Hamilton a terminat meciul in zece oameni, Scott McMann primind al doilea cartonas galben. Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primul sau gol in acest sezon al campionatului de fotbal al Scotiei, in meciul castigat de Glasgow Rangers cu scorul de 2 0, in deplasare, cu Hamilton Academical, sambata,…

- Atacantul roman George Puscas a marcat golul echipei engleze de fotbal Reading, invinsa cu scorul de 4-1 de Tottenham Hotspur, vineri, pe stadionul formatiei londoneze, intr-un meci amical. Puscas, care a intrat pe gazon in min. 58, in locul lui John Swift, marcand in min. 80, din penalty. Pentru Spurs…

- Fundasul roman Cosmin Moti a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe Slavia Sofia cu scorul de 3-0, vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a campionatului de fotbal al Bulgariei. Cicinho (44), Mavis Tchibota (73) si Cosmin Moti (79 - penalty) au marcat golurile campionilor.…

- Evoluțiile lui George Pușcaș (24 de ani) in primul sau sezon la Reading au fost caracterizate de fanii echipei din Championship. Intr-un articol amplu, cei de la getreading.co.uk au analizat prestațiile tuturor celor 36 de fotbaliști care au evoluat in cel puțin un meci pentru Reading in acest sezon.…