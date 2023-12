Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci puternic in Romania incepand de joi seara, 21 decembrie, pana vineri, 22 decembrie, cand vor cadea ploi și ninsori abundente. La munte și in zonele mai inalte din Maramureș și nordul Transilvaniei va ninge, local vor fi precipitații mixte, in timp ce in zonele de campie vor predomina…

- O fetița de cinci ani din București a cazut de la etajul 5 al unui bloc. Micuta se afla in stare critica. Incidentul a avut loc pe strada Baba Novac, din Sectorul 3. „La data de 16 decembrie 2023, Politia Capitalei – Sectia 12 Politie a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul […] The post…

- Soferul unui autobuz de transport calatori a decedat, miercuri, dupa ce i s-a facut rau la volan, in timpul mersului, pe o strada din municipiul Barlad, iar autovehiculul a fost oprit de pasageri, fara a fi inregistrate alte persoane ranite, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi reușit sa fuga ilegal din țara. Așa sugereaza autoritațile, Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Maramureș precizand, vineri, intr-un comunicat de presa, ca edilul – condamnat la 5 ani de inchisoare – se afla sub control judiciar și s-a…

- Un politist local din comuna Dumbravita de langa Timisoara a fost prins baut si drogat la volan, dupa ce a fost implicat intr-un accident, joi, in fata Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara. Potrivit IPJ Timis, barbatul de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam, iar la un moment…

- Un barbat cautat pentru spargerea unui magazin din Maramureș a fost reținut de polițiști, insa nu pentru mult timp. Hoțul s-a facut nevazut de la audierile din secția de Poliție, cu tot cu catușe. Incidentul a avut loc in orașul Dragomirești, din Maramureș. Polițiștii au identificat autorul unui furt…