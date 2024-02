Constantin Raduțoiu se afla in mijlocul unei anchete penale desfașurate de poliția din Gorj, dupa ce a fost prins la volan sub influența alcoolului. Un oficial important din Primaria Targu Jiu, Constantin Raduțoiu , se afla acum in mijlocul unei anchete penale desfașurate de poliția din Gorj, dupa ce a fost prins la volan sub influența alcoolului . Incidentul a avut loc in timp ce acesta parasea sediul instituției la sfarșitul programului de lucru. Alcoolemia sa a fost inregistrata la 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj,…