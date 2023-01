Stiri pe aceeasi tema

- Selavardeanu Claudița, in momentul comiterii faptelor vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Restituirea Proprietaților, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, de catre DNA.

Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a unui fost vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Restituirea Proprietaților, a unui director din Timișoara, a unei avocate și a unui om de afaceri. Reprezentantul ANRP ar fi dat date din 494 de dosare omului de afaceri.

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale reprezinta o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Procurorii…

Reprezentantul unei asociații apicole din județul Buzau este acuzat ca a obținut ilegal fonduri europene in valoare de peste 450.000 de lei, fiind trimis in judecata de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, sub aspectul savarșirii infracțiunii de folosirea…

Procurorii DNA Bacau au dispus trimiterea in judecata a trei oameni de afaceri și a unei firme pentru frauda cu fonduri europene.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Cezar Costin Stancu, la data presupusei fapte vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie cu rang de subsecretar de stat, in sarcina…

Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu , a fost trimis in judecata, alaturi de inca patru funcționari din minister și vicepreședintele PSD Timiș pentru abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicitații, conform…

Medicul șef secție la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Dr.Victor Babeș" Timișoara, Virgil Musta, a fost trimis in judecata, alaturi de directorul medical al spitalului, un medic și o asistenta. Musta e suspectat ca a convins 3 asistente sa lucreze pentru firma sa, in timpul serviciului.