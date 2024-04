S-a scăldat în bani, până au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis în judecată pentru o evaziune enormă Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, fiind acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei. Procurorii au trimis un om de afaceri in instanța Alaturi de el au mai fost trimisi in judecata administratorii a sase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

