”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele constand in aceea ca, mod repetat si in baza aceleasi rezolutii infractionale, in perioada 04.01.2011 – 04.03.2015, in scopul sustragerii de la plata taxei pe valoare adaugata, a inregistrat in evidenta contabila financiara si fiscala a celor trei societati un numar de 705 facturi fiscale fictive”,…