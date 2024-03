Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri din Oradea este cercetat penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de cinci milioane de lei. Barbatul, care are afaceri in domeniul ridicarii de ansambluri rezidentiale si vanzarii de imobile, este suspectat ca a folosit opt firme prin care vindea succesiv bunurile imobile pentru…

- Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin, au efectuat miercuri cinci percheziții domiciliare, la adresele unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice, din Caraș-Severin…

- Antrenorul echipei Real Madrid – Carlo Ancelotti – este acuzat ca ar fi fraudat sistemul fiscal al statului spaniol, scrie Associated Press. Procurorii madrileni au cerut patru ani și noua luni de inchisoare pentru antrenorul Realului, noteaza publicația Marca, scrie europafm.ro. Procurorii au transmis…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare pe raza mai multor localitati din judetul Iasi intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul silviculturii si cel al constructiilor, cu un prejudiciu estimat la cinci milioane de lei, se arata…

- Trei percheziții domiciliare au fost efectuate marți, 5 martie, in comuna Bata – județul Arad, comuna Gurasada – județul Hunedoara, respectiv municipiul Deva – județul... The post Percheziții in comuna Bata, la firme care vand materiale de construcții, intr-un dosar de evaziune fiscala appeared first…

- Urmare a masurilor de executare silita intreprinse anul trecut, s-au emis 60.581 somații in suma de 542.735.409 lei și s-au incasat 35.408 somații in cuantum de 194.739.554 lei. Propriri s-au efectuat 24.351 in suma de 371.458.727 lei și s-au incasat 27.540 de propriri in cuantum de 117.626.239 lei.…

- Mai multe perchezitii au loc joi dimineata, in judetele in Mures, Iasi si Galati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la peste 150.000 de lei, informeaza News.ro.”In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mures, sub coordonarea procurorului…

- ■ oamenii de afaceri Gh. Vlasie și Dan Misaila condamnați la inchisoare cu executare ■ sentința poate fi apelata ■ La 29 decembrie a.c. Tribunalul Neamț a emis hotararea 143/2023, prin care s-a pronunțat intr-un dosar care se judeca de peste 7 ani. Este vorba de un dosar de evaziune fiscala, spalare…