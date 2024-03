Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Timisoara au finalizat un dosar privind fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Arad.”In acest dosar au fost trimisi in judecata noua inculpati, intre care…

- Primarul municipiului Botosani, Cosmin Andrei, a fost plasat sub control judiciar, in baza unei ordonante emise, vineri, de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Suceava. Acesta s-a autosuspendat din PSD. Potrivit unui comunicat de presa al DNA, procurorii anticoruptie…

- CARAS-SEVERIN – Sapte familii nevoiase din trei localitati carasene au un camin calduros prin grija voluntarilor de la Acasa in Banat! Dupa case zugravite, mori de apa salvate, campanii umanitare, echipa de la Acasa in Banat a oferit si un acoperis deasupra capului mai multor familii nevoiase, mai exact…

- Daniel Gheorghe Rusu, deputat de Alba și fost primar al comunei Șpring, a fost trimis in judecata de catre DNA pentru abuz in serviciu. La momentul actual acesta face parte din partidul Forța Dreptei, in trecut fiind membru AUR. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial…

- Primarul comunei Draguseni, din judetul Botosani, a fost retinut pentru trafic de influenta dupa ce a pretins si primit 2000 de euro pentru a facilita angajarea unei persoane ca asistent medical la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga, anunta joi DNA. Retinerea a fost facuta in contextul anchetei privind…

- Primarul comunei Draguseni din judetul Botosani a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), el fiind suspectat de trafic de influenta, au anuntat, joi, procurorii DNA. Potrivit acestora, Eugen Nechita este banuit ca, in cursul anului 2020, ar…

- Socrii lui Catalin Chereches, fostul primar din Baia Mare au fost trimisi in judecata de Directia Nationala Anticoruptie pentru dare de mita, respectiv complicitate la dare de mita. procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpati (sot si sotie), in sarcina carora s-a retinut savarsirea infractiunilor de dare de mita si complicitate la dare de mita. In urma anchetei…