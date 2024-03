Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment este in plina desfașurare o noua acțiune de salvare a unui barbat ucrainean dat disparut de nevasta. Acțiunile de cautare au loc in Munții Maramureșului, barbatul de 38 de ani fiind plecat de acasa din data de 21 martie. Salvamont Maramureș spune ca soția acestuia le-a spus oamenilor…

- Un inspector al Directiei Generale Antifrauda Fiscala si 21 de lucratori in cadrul Politiei de Frontiera, de la Nadlac, au fost trimisi in judecata, pentru luare de mita, informeaza marti DNA, intr-un comunicat de presa. Transportatorii de calatori din Republica Moldova plateau o mita de pana la 600…

- Procurorii DNA Timisoara au finalizat un dosar privind fapte de coruptie legate de eliberarea permiselor de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Arad.”In acest dosar au fost trimisi in judecata noua inculpati, intre care…

