- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, luni dimineața, dupa ședința PSD, despre anunțul facut de ministrul de Interne austriac cu privire la aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Ciolacu susține ca solicitarile Austriei nu sunt exagerate”și ca Romania trebuie sa iși intareasca frontierele, dand exemplu…

- Poliția germana a percheziționat 15 proprietați din patru regiuni pentru legaturi cu grupul militant Hamas și Samidoun, o organizație pro-palestiniana, a anunțat joi Ministerul de Interne, potrivit Politico. „Ne continuam acțiunea consecventa impotriva islamiștilor radicali”, a declarat ministrul de…

- Poliția germana efectueaza percheziții la joi dimineața in patru regiuni diferite din Germania, la domiciliile unor membri și susținatori ai organizațiilor palestiniene Hamas și Samidoun, care sunt interzise in aceasta țara, a anunțat Ministerul de Interne intr-un comunicat citat de agenția AFP. „Continuam…

- Directia Generala Anticoruptie din Ministerul de Interne vrea tehnica speciala de filaj si interceptare noua pentru a lupta mai bine cu corupția. DGA a scos la licitație un contract de mai bine de jumatate de milion de lei, prin care vrea sa cumpere dispozitive de blocare a semnalelor radio, un kit…

- Peste 100 cetațeni romani și familiile lor din Fașia Gaza au trecut frontiera de la Rafah și au ajuns in Egipt de unde vor fi evacuați in cursul zilei de marți, anunța Ministerul roman de Externe. ”Un numar de 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul…

- MAE anunta ca 245 de cetateni romani, printre care si 2 grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica, prin intermediul a doua curse operate de compania TAROM, respectiv doua curse operate de o companie aeriana privata. ”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- Liga Studenților Iași a depus o plangere penala la DNA impotriva ministrului Educației, Ligia Deca, pentru abuz in serviciu deoarece „amana de peste 3 luni elaborarea și adoptarea metodologiei prin care studenții sa beneficieze de reducerea de 90% la transportul local”. „Liga Studenților (LS IAȘI) a…

- Polițiștii vor ca punctul de amenda sa creasca cu 15% și sa ajunga la 165 de lei. Propunerea de majorare va fi susținuta de Ministerul de Interne. Polițiștii au propus ca amenzile sa creasca de la 1 ianuarie 2024 avand in vedere numarul crescut de abateri de la Codul Rutier care duc la accidente, Romania…