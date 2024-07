Presedintele PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a sesizat, joi, procurorul general, reclamand comiterea unor fapte de inselaciune ale partidului AUR si ale liderului acestuia, George Simion. Sesizarea liderului liberal iesean se refera la contractul pe care romanii il semneaza la sediile AUR si la colectarea frauduloasa de date cu caracter personal. Alexandru Muraru considera ca […] The post Lider PNL, plangere penala impotriva lui George Simion privind apartamentele la 35.000 euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .