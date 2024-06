Noua persoane si-au depus candidatura pentru presedintia USR, pana duminica seara, intre acestea fiind primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, deputatul Cristian Seidler si activistul Radu Hossu. De asemenea, unul dintre candati este din diaspora. Potrivit unor surse politice citate de News.ro, noua persoane si-au depus candidatura pentru presedintia USR. Activistul civic Radu Hossu a […] The post Lupta crancena pentru șefia USR. Cine și-a depus in ultimul moment candidatura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .