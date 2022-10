Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania a devenit membra a Consiliului Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (ICAO) Dupa o munca intensa de recunoastere a aviatiei din tara noastra si cu sprijinul Comisiei Europene, al Conferintei Europene a Aviatiei Civile (ECAC) si al partenerilor internationali, delegatia tarii noastre,…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, afirma, miercuri seara, ca industria nationala de aparare reprezinta un domeniu strategic in economia nationala si, in contextul conflictului din Ucraina, se impun actiuni concrete in vederea protejarii intereselor nationale. Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta…

- „Oricate aberatii comunistoide sunt lansate in spatiul public, regulile pietei sunt clare si imuabile. Pretul unui produs sau al unui serviciu variaza in functie de raportul dintre cerere si oferta. Atunci cand cererea este mai mare decat oferta, pretul creste si atunci cand oferta creste peste nivelul…

- Firmele romanesti sa primeasca credit fiscal in cuantumul a 50% din cresterea de prețuri la energie, potrivit unui amendament depus de USR la OUG pe energie, pentru a salva „zeci de mii de locuri de munca și sa ajute companiile din Romania”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, a declarat intr-un interviu pentru Europa Libera ca ratele romanilor vor crește cu certitudine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- „USR va depune motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Dupa 3 ani in care ministrul a fost doar spectator in fotoliu, romanii platesc facturi uriase la energie si saracesc pe zi ce trece. Europa de Vest adopta masuri care au fost propuse si…

- „Peste 100.000 de persoane au ramas fara un loc de munca dupa ce a fost reintrodusa supraimpozitarea contractelor part-time. Efect previzibil despre care am avertizat. Acesta este si motivul pentru care alaturi de colegii liberali am eliminat in 2020 supraimpozitarea contractelor part-time introdusa…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…